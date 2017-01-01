Украшения Анны Фаныгиной на Неделе дизайна в Венеции

Латвийский дизайнер украшений Анна Фаныгина (бренд VERBA) сейчас находится в Италии, где принимает участие в Неделе дизайна в Венеции сразу в двух программах.

«Jewelry Selection 2017» – конкурс международного уровня, в котором участвуют дизайнеры со всего мира. Тема конкурса в этом году — вода, прозрачность, текучесть.

Специально для конкурса было создано уникальное кольцо из горного хрусталя и электрума (сплав золота и сереба). На кольце выгравирована таинственная фраза из Олимпийской оды Пиндара ἄριστον μὲν ὕδωρ — «Лучше всего на свете вода».

Кольцо создано как артефакт восхищения и благодарности воде.

FOTO: Пресс-фото

Идею и качество представленной работы оценило и жюри конкурса, выбрав Анну Фаныгину как одну из финалистов, пригласив ее участвовать в церемонии награждения и открытии выставки в выставочном зале Ca’ Pisani Design Hotel (Rio Terrà Foscarini, 979A, Dorsoduro).

FOTO: Пресс-фото

Работа Анны Фаныгиной была отмечена жюри конкурса с формулировкой «За продолжение исторических традиций в современном дизайне».

FOTO: Пресс-фото

Выставку работ всех финалистов можно посмотреть до октября.

Неделя дизайна в Венеции предлагает посетить множество разных мероприятий.

В рамках программы «designer inGALLERY» с 6 по 15 октября в галерее ADmore, расположенной на набережной острова Джудекка (Giudecca 282), проходит выставка Анны Фаныгиной «Список кораблей»,

в сентябре представленная в Риге. Коллекцию составляют кольца с древнегреческими посланиями о нужных и ценных во все времена вещах — любви, радости, дружбе, попутном ветре и неустанном движении вперед.

FOTO: Пресс-фото

FOTO: Пресс-фото

Сразу после возвращения из Италии бренд VERBA начнет готовиться к выставке, посвященной 10-летию коллекции URSIS («Медведи»), которая планируется уже в декабре.