Парикмахеры рассказали, как выбрать стрижку по форме лица

Иногда, чтобы поменять внешний облик, необходимо просто сходить в парикмахерскую, где вам подберут идеальную стрижку. Правильная прическа всегда помогает скрыть недостатки, а также подчеркнуть достоинства любого человека.

Стилисты-парикмахеры, как правило, рекомендуют подбирать прическу по форме лица. Чаще всего встречаются такие классические формы: круг, квадрат, треугольник, овал.

Круглолицым девушкам следует избегать причесок и стрижек, которые еще больше подчеркнут форму их лица.

Им необходимо добавить больше объема на макушке и максимально снизить его возле линии висков. Также поможет значительно сузить лицо широкая косая челка.

Не стоит слишком гладко зачесывать волосы, стричь редкую челку, а также выбирать стрижки длинной по линию подбородка.

При треугольной форме лица нужно выровнять широкий лоб и узкий подбородок. Поэтому не рекомендуется стричь челку, которая закроет лоб, а также делать слишком низкий боковой пробор и добавлять объем в верхней части прически. Отлично будет смотреться каре.

Лицо по форме квадрата нужно сделать приближенным к овалу.

В этом поможет многослойная асимметричная стрижка ниже линии подбородка, например, лесенкой, которая максимально округлит линию подбородка.

Лучше отказаться от симметричных причесок и густой прямой челки.

Стоит отметить, что только овальная форма лица считается идеальной. Его обладательницам можно делать совершенно любые стрижки и прически, не боясь раскрыть свои недостатки.