Мода и искусство идут рука об руку: арт-выставка студии Idealist в Baltā Kumode

19 октября в обувном клубе «Baltā Kumode» (ул. Элизабетес, 57) состоялась арт-вечеринка, посвященная открытию выставки работ преподавателей и учеников популярной рижской художественной студии «Idealist». На вернисаже под названием «ArtParty. Учителя и ученики» представлена акварельная живопись, в том числе столь популярная сейчас ботаническая иллюстрация, яркие скетчи в жанре fashion Illustration, элегантная каллиграфия и графика, а также коллекция блокнотов с городскими зарисовками - urban sketching. Выставка продлится до конца ноября.

На мероприятии состоялся мастер-класс по рисованию от преподавателей школы «Idealist», лотерея, фуршет в стиле «Акварель» представил шеф-повар D’vine bar, напитком вечера выступил Zonin Prosecco.

Просторные помещения «Baltā Kumode» не в первый раз становятся площадкой для проведения творческих и образовательных событий.

«Обувной клуб «Baltā Kumode» задумывался и создавался прежде всего как креативное пространство, место для дружеских встреч и общения творческих людей,

- рассказывает владелица бутика Елена Максимовских. - Искусство и мода идут рука об руку, одно без другого просто не существует. Мы рады, что являемся не просто магазином модной брендовой обуви, а стали настоящей арт-площадкой».

FOTO: Влад Суриц

Художественная студия «Idealist» специализируется на акварельной живописи. Среди преподавателей школы такие именитые латвийские художники, как Кристина-Луиза Авотыня, Алина Гринпаука, Яна Нестеровича, Паула Зариня-Земане, Иева Кампе, Кристиана Янсоне, Зане Балоде.

«Каждый может научиться рисовать и писать с нуля, - уверена руководитель студии Елена Гринберга. –

Главное – желание научиться чему-то новому и стремление создавать прекрасное. В этом можно убедиться на выставке, в которой также примают участие наши ученики.

Мы проводим курсы и мастер-классы по всем актуальным техникам рисования и живописи.

FOTO: Влад Суриц

Безусловную любовь наших учеников завоевал жанр иллюстрации, в котором реалистичная техника изображения предметов сочетается с актуальными цветовыми и стилистистическими решениями в оформлении работ.

Стоит отметить, что особое место занимает жанр ботанической живописи с его воздушным минимализмом, тончайшим подбором оттенков, кропотливо выписанными деталями».

FOTO: Влад Суриц

Салон «Baltā Kumode» открылся в центре Риги в прошлом году и уже успел завоевать расположение рижан.

В ассортименте представлены популярные итальянские бренды, которые отличают качество, актуальный дизайн и удобство.

Посетители отмечают не только оригинальность коллекций, но и особую, уютную атмосферу салона.