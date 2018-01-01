Васильев: «Мода состоит из элегантности, вкуса и Dior». Оцени выставку первой!

Сегодня Музей моды отмечает свой первый юбилей выставкой Dior, посвященной модному дому Christian Dior и знаменитой коллекции 70-х New Look. Пока еще идут подготовительные работы, но TVNET уже побывал в музее до официального открытия выставки. Загляни вместе с нами в этот удивительный мир моды!

Dior — символ эпохи, столетия, символ женственности. Для некоторых наряды именного этого Дома моды ассоциируются с Парижем.

Выставка Dior в Музее моды будет уже третьей, созданной при участии Фонда Александра Васильева. На ней будут выставлены десятки нарядов из коллекции историка моды.

Тут будут платья и Кристиана Диора, и его последователей — Ив Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре, которые работали над коллекциями Christian Dior.

Здесь будут наряды 40-х и 50-х, в том числе и других домов мод - «Pierre Balmain», «Jacques Fath», а также многочисленные аксессуары.

Выставка поможет получить представление о тенденциях моды второй половины 20-го века, а также понять Кристиана Диора, которого часто называли «модным диктатором». Сам художник в свое время признавал:

«Все, что я знаю, вижу, слышу, получает образ платья. Платья — это мои мечты, но я их приручаю, и они покидают свое царство грез, становятся вещами, которые можно надеть и носить».

Хотя открытие выставки состоится только сегодня, предлагаем заглянуть на нее прямо сейчас в нашей галерее. Выставка продлится 6 месяцев, до конца апреля 2018 года. Экспонаты из уникальной коллекции Александра Васильева, в которой более 60 тысяч предметов, дополнены видео- и аудиоматериалами.