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Открытие RFW в BOLD Concept Store: KULT и Atis Artemjevs

Русский TVNET
Фото: Янис Шкапарс/TVNET

24 октября в Риге стартовала 27-я Неделя моды, которая продлится до 28 октября и соберет в столице Латвии представителей fashion-индустрии из разных стран.

Яркое открытие Riga Fashion Week прошло в сотрудничестве с BOLD Concept Store в Квартале искусства и технологий Sporta 2.

Свою первую коллекцию в этот день представила марка KULT, созданная под эгидой магазина BOLD Concept Store, а также после некоторого перерыва порадовал публику новинками бренд Atis Artemjevs.

Коллекция бренда KULT символизирует женщину, которая стоит выше привычных в обществе стереотипов, она создает культ вокруг себя, своей личности и своего образа. KULT объеденяет одежду спортивного стиля с хрупкими деталями и изящной вышивкой. Автор коллекции Карлине-Анете Наглиня под руководством Кристы Бирмане и Беаты Стиврини создает образ женщины, которая не боится рисковать.

После перерыва в несколько сезонов на подиум Рижской недели моды вернулся известный латвийский дизайнер и местный любимец Atis Artemjevs, который также представил свою новую коллекцию на открытии RFW.

Моделям этого бренда характерны интересные технические решения. Органза - любимый материал дизайнера - очень органично вписывается в сложные конструкции одежды из его новой коллекции.

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