Пикантные дефиле RFW: бренды нижнего белья представили секси-новинки

27-я Рижская неделя моды набирает обороты и радует публику всевозможными мероприятиями, и в первую очередь, конечно, многочисленными показами коллекций будущего сезона.
Все дефиле, бесспорно, вызывают большой интерес, но есть среди них такие, которых всегда ждут с особым нетерпением. Не догадались еще, о чем идет речь? Это когда мода и сексуальность неразрывны, и
тот редкий случай, когда, глядя на парочку зрителей, завороженно следящих за происходящим на подиуме, ясно понимаешь, что на мужчину происходящее производит гораздо большее впечатление, чем на его спутницу-модницу.
В рамках ежегодного международного форума индустрии нижнего белья Lingerie Industry Forum in Latvia на подиуме Рижской недели моды свои коллекции представили 10 латвийских брендов: Lauma Lingerie, Rosme, V.O.V.A, Grācija-RIM, Stefi L, V.I.P.A, Regina N, Flash You and Me, Glora и Orhideja.
Дамы, берите на заметку, ну а мужчины - просто любуйтесь и держите себя в руках!
Второй день RFW : Flash, Glora, Gracija Rim, Lauma:
Второй день RFW : Orhideja, Rosme, Regina N:
Второй день RFW : Stefi L, V.O.V.A, V.I.P.A: