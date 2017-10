Пикантные дефиле RFW: бренды нижнего белья представили секси-новинки

Все дефиле, бесспорно, вызывают большой интерес, но есть среди них такие, которых всегда ждут с особым нетерпением. Не догадались еще, о чем идет речь? Это когда мода и сексуальность неразрывны, и

тот редкий случай, когда, глядя на парочку зрителей, завороженно следящих за происходящим на подиуме, ясно понимаешь, что на мужчину происходящее производит гораздо большее впечатление, чем на его спутницу-модницу.

В рамках ежегодного международного форума индустрии нижнего белья Lingerie Industry Forum in Latvia на подиуме Рижской недели моды свои коллекции представили 10 латвийских брендов: Lauma Lingerie, Rosme, V.O.V.A, Grācija-RIM, Stefi L, V.I.P.A, Regina N, Flash You and Me, Glora и Orhideja.

Дамы, берите на заметку, ну а мужчины - просто любуйтесь и держите себя в руках!

Второй день RFW : Flash, Glora, Gracija Rim, Lauma:

Второй день RFW : Orhideja, Rosme, Regina N:

Второй день RFW : Stefi L, V.O.V.A, V.I.P.A: