2-й день RFW: бунтарский дух 80-х, магия леса и комфортная женственность

Второй день 27-й Рижской недели моды порадовал публику тремя очень разными, но по-своему интересными модными дефиле. Новинки будущего сезона представили бренды Bulichev, Qooqoo, AntiStar. Будет ли все это носиться, покажет время, но посмотреть стоит!

Bulichev

Коллекция дизайнера Ильи Булычева BLCV САВАЖ - это некий симбиоз молодежных стилей и культур:

от бунтарского духа BUFFALO Англии 80-х годов до современной урбанистической моды и немного шокирующих образов постперестроечной России.

Qooqoo

Новая коллекция бренда Qooqoo под названием «Лес» отправляет в шаманское путешествие в глубины загадочной чащи и окунает в мир, полный магии растений и лесных обитателей. Каждый образ по-своему уникален благодаря авторским вышивкам и принтам.



AntiStar



В коллекции Soft представлены костюмы в пастельных тонах, свитшоты с прозрачной кружевной отделкой, перфорированные юбки глубоких тонов, а также коротенькие юбочки и майки с цветными аппликациями.

Дизайнер бренда Юлина Лопатина стремилась подчеркнуть женскую фигуру и индивидуальность и создать максимально удобные в носке модели.

«Человеку должно быть комфортно внешне, чтобы жить, творить и развиваться внутренне», - уверена Юлина.

