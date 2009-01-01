Восточная роскошь: дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию

На днях в рамках программы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia свою новую коллекцию «Горная жемчужина» представила старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. Этот яркий модный показ прошел в медиацентре московского парка «Зарядье» и был по-достоинству оценен публикой.

В коллекцию вошли повседневные платья и свадебные наряды в нежных пастельных и холодных голубых тонах, а в отделке использовались ручная вышивка и эксклюзивная фурнитура.

На создание столь женственных и по-восточному целомудренных моделей одежды Айшат Кадырову вдохновила природа Чечни, а в особенности озеро Кезеной-Ам.

Напомним, что Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее мамой Медни Кадыровой.