3-й день RFW: сафари, краски лета, мифическая леди-птица и красота небес

В третий день 27-й Рижской недели моды на суд зрителей были представлены четыре коллекции сезона весна/лето 2018 от дизайнеров из Латвии, России и Эстонии. Помимо известных латвийских брендов Anna Led и Katya Katya Shehurina свои новинки 26 октября показали российская марка Biryukov и эстонская Diana Arno. Все по-своему интересно, так что берите на заметку!

Anna Led

Коллекция ss18 от Anna Led содержит элементы сафари и стиля 20-х годов, отображенные в строгих силуэтах пальто и жакетов и плавных линиях платьев.

Современность и бунтарство этой коллекции передают инновационные ткани, дань традиции и трогательность - лен, хлопок и уникальный бархат-деворе,

а мистику и сюрреализм - авторские принты художницы Анны Кустиковой.

Biryukov

Новая коллекция Biryukov - это некое приглашение в солнечное и беззаботное путешествие, наполненное новыми впечатлениями, эмоциями и открытиями.

Российский дизайнер представляет платья из струящегося шелка, хлопковые жакеты, полупрозрачные блузы и брюки смелого кроя.

Цветовая палитра - яркие, сочные и глубокие оттенки, в полной мере передающие настроение ясного лета.

Diana Arno

Одежде дизайнера Дианы Арно характерны женственность и романтичность - те составляющие, которые крайне важны для каждой представительницы прекрасного пола, живущей в управляемом мужчинами мире. Простые силуэты дизайнер мастерски дополняет воланами и кружевами, тем самым подчеркивая стиль минимализма с помощью утонченных деталей и изящных элементов.

Уникальный принт мифической леди-птицы, распушившей крылья, является центральной частью весенне-летней коллекции бренда, в которой представлен широкий спектр стильных образов

- от лаконичных платьев-рубашек до богато украшенных праздничных нарядов. Построенная на контрастах линейка позволяет почувствовать себя поистине райской птицей.

Katya Katya

Катя Шехурина в этом сезоне объявила о ребрендинге своей марки Katya Katya Shehurina. Отныне она представляет две линии одежды - каждая под своим именем: это вечерние наряды Katya Katya Occasion и свадебные платья Katya Katya Bridal.

В новом сезоне бренд Katya Katya представляет коллекцию вечерних нарядов, в основе которой легкие, струящиеся платья из натуральных тканей - шелка, льна и невесомого облачного тюля.

Наряды, выполненные в цветах летнего неба, украшают нежнейшее кружево, развивающиеся ленты и яркие кристаллы.