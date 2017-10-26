12-летняя дочь Волочковой дебютировала на подиуме в Москве

На днях в рамках Недели моды в Москве состоялся показ детской линии одежды Funny Sunny. Пышные платья на подиуме представили юные модели, среди которых была замечена и дочь российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна.
25 октября российская марка Funny Sunny представила новую коллекцию детской одежды сезона весна-лето 2018. Дизайнеры сделали акцент на платьях, чтобы каждая девочка одевалась так же красиво, как и ее мама.
Однако многим зрителям шоу запомнилось не только романтичными нарядами, но и появлением на подиуме дочери Анастасии Волочковой.
Ариадна дефилировала в розовом вечернем платье с пышной асимметричной юбкой.
Об успехах дочери поспешила рассказать в своем Instagram сама балерина — гордая мама опубликовала несколько фотографий Ариадны с показа.
Пост буквально за несколько часов набрал болеее 7 тысяч комментариев.
Отметим, что дочь Анастасии Волочковой в отличие от многих звездных детей практически не участвует в модных съемках и вообще имеет мало отношения к модельному бизнесу.
Впрочем, смотрелась Ариадна на подиуме довольно органично.
Спасибо большое , @funnysunny_official за ваш потрясающий показ "Неделя моды в Москве". И мое платье невероятно красивое!!! Если вам тоже нужно красивое, стильное платье на день рождение или любой другой повод, советую посмотреть страничку @funnysunny_official . #неделямоды #неделямодывмоскве2017 #funnysunny #красивоеплатье