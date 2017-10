12-летняя дочь Волочковой дебютировала на подиуме в Москве

Неделя моды в Москве. Показ от бренда FUNNY SUNNY @funnysunny_official 🌺 Принцесса Ариадна @ariadna_volochkova 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #показмод #fashion #fashionweek #enjoy #volochkova #ballet #russia #beautiful #instagood

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Oct 26, 2017 at 2:07am PDT