12-летняя дочь Волочковой дебютировала на подиуме в Москве

На днях в рамках Недели моды в Москве состоялся показ детской линии одежды Funny Sunny. Пышные платья на подиуме представили юные модели, среди которых была замечена и дочь российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна.

25 октября российская марка Funny Sunny представила новую коллекцию детской одежды сезона весна-лето 2018. Дизайнеры сделали акцент на платьях, чтобы каждая девочка одевалась так же красиво, как и ее мама.

Однако многим зрителям шоу запомнилось не только романтичными нарядами, но и появлением на подиуме дочери Анастасии Волочковой.

Ариадна дефилировала в розовом вечернем платье с пышной асимметричной юбкой.

Об успехах дочери поспешила рассказать в своем Instagram сама балерина — гордая мама опубликовала несколько фотографий Ариадны с показа.

Пост буквально за несколько часов набрал болеее 7 тысяч комментариев.

Отметим, что дочь Анастасии Волочковой в отличие от многих звездных детей практически не участвует в модных съемках и вообще имеет мало отношения к модельному бизнесу.

Впрочем, смотрелась Ариадна на подиуме довольно органично.