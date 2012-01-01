$15 млн - можете представить?! Как выглядят самые дорогие в мире туфли

1 ноября 2017 года британский дизайнер Дебби Уингэм, известная своими работами в категории «Самый дорогой предмет гардероба в мире», продемонстрирует в Дубае очередной шедевр из этой серии - туфли на высоком каблуке стоимостью 55 млн дирхамов (примерно 15 миллионов долларов США), сообщает The National.

Каблуки обуви украшены более чем 1000 бриллиантами в платине с золотой нитью.

Стоимость двух розовых бриллиантов, участвующих в композиции, составляет $4,4 млн. Камни отличаются исключительным размером, цветом и чистотой.

Туфли, заказанные частным клиентом, были созданы в сотрудничестве с дизайнером обуви Крисом Кэмпбеллом.

Это уже четвертый «самый дорогой предмет гардероба в мире» от дизайнера Дебби Уингэм:

в 2012 году она создала платье с двумя 50-каратными черными бриллиантами, в 2013-м — абаи с редкими красными бриллиантами,

а в 2015 году переключилась на гастрономию - так появился самый дорогой в мире торт для клиента из ОАЭ.

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Подготовлено по материалам The National >>>