Хэллоуин грядет: идеи нарядов из гардероба звезд

Уже завтра, 31 октября, в какнун Дня всех святых, в мире будет отмечаться праздник Хэллоуин. В этот вечер люди (в основном дети) наряжаются в призраков, ведьм, мертвецов и другую нечисть и ходят по домам, прося сладости.

Современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, сегодня популярен во многих странах мира, в том числе и в Латвии. Если вы еще не придумали, в чем пойти на вечеринку по случаю Хэллоуина - посмотрите нашу фотогалерею. Возможно, пример знаменитостей вам поможет!