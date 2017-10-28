4-й день RFW: радость жизни, связь времен, итальянский колорит и женщина-загадка

27-я Рижская неделя моды близится к своему завершению. В предпоследний день RFW свои новые коллекции представили известные латвийские бренды Natalija Jansone и Dace Bahmann, Lena Lymelsky из Бельгии, а также рожденный на Сицилии итальянский дизайнер Либорио Капицци (DiLiborio).

Известный латвийский дизайнер Наталия Янсоне (Natalija Jansone) в представлении не нуждается. Стоит лишь отметить, что одежда от Natalija Jansone с конца лета доступна в нескольких магазинах в США. Коллекция грядущего сезона пронизана природной женственностью, летней легкостью и радостью жизни. Дизайнер выбрала такие натуральные ткани, как шелк, хлопок и лен в модных нежных тонах, сделав акцент на воздушности и комфортности одежды. Одежда Natalija Jansone - как хайку на языке моды - элегантная, сдержанная и четко выкроенная словно драгоценные камни.

@natalijajansone #SS18 fashion show at #rigafashionweek A post shared by Riga Fashion Week (official) (@rigafashionweek_official) on Oct 28, 2017 at 1:06am PDT

Бельгийский бренд Lena Lumelsky свою коллекцию весна/лето 2018 только что представил на Парижской неделе моды, и вот теперь - в Риге.

Наряды этого дизайнера отражают понимание индивидуальности современной женщины и характеризуются взаимодействием прошлого, настоящего и будущего.

В основе творчества бренда Lena Lumelsky - одежда ручной работы. Стоит обратить внимание на безупречно подобранные детали...

Lena Lumelsky @lenkalum #SS18 fashion show at #rigafashionweek A post shared by Riga Fashion Week (official) (@rigafashionweek_official) on Oct 28, 2017 at 1:07am PDT

Итальянский дизайнер Либорио Капицци (DiLiborio) вырос в Тоскане, изучал сценографию и искусство костюма.

Перед тем как создать свой собственный бренд, он 16 лет работал в Доме моды Gianfranco Ferré, управляя линией женской одежды прет-а-порте.

Позже Либорио путешествовал по миру, приобретая опыт в различных областях, а затем обосновался в Милане. На RIGA FASHION WEEK со своим показом дизайнер выступил уже во второй раз.

@diliborio #SS18 at #rigafashionweek A post shared by Riga Fashion Week (official) (@rigafashionweek_official) on Oct 28, 2017 at 1:09am PDT

Дизайнер бренда Dace Bahmann Даце Криевиня-Бахмане отдает предпочтение натуральным материалам и поиску всего нового, особое внимание уделяя чувственным платьям - как самой женственной одежде. Ее новую коллекцию характеризует дух храброй женщины Средневековья, при этом здесь много элементов спортивного стиля.

Загадочная, сильная и очень женственная - такой образ в будущем сезоне предлагает Dace Bahmann. Линейка выдержана в розовых, зеленых, сероватых и белых тонах, при этом как акцент выбран ярко-синий цвет.

Обратите внимание на игру с разными фактурами и силуэтами - как совместимыми, так и нет. Все это создает целостность и единство коллекции, в которой представлена одежда и на каждый день, и для особых случаев.