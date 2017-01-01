Детская мода на RFW: стильные путешественники и шедевры ручной работы для принцесс

Модные показы детской одежды - всегда особенно впечатляющее зрелище. Потому что это не только красиво и интересно, но и невероятно трогательно и похоже на сказку. Согласитесь, смотреть на маленьких моделей, дефилирующих по большому подиуму в модных новинках - одно удовольствие! И RFW в очередной раз порадовала своих гостей двумя яркими показами известных создателей «моды не для взрослых».

Представители латвийских марок дизайнерской детской одежды хорошо поработали этим летом, и

со следующего сезона Aristocrat Kids будет продаваться в магазинах Harvey Nichols в Саудовской Аравии и Катаре, а Paade Mode - в Galerie La Fayette в Париже.

Что же дизайнеры этих марок предлагают носить маленьким модницам и модникам весной и летом будущего года?

Коллекции Paade Mode «Путевые заметки» характерны цвета теплых времен года, которые проявляются в выразительных узорах и фактуре тканей. Оттенки земли сочетаются с акцентами в виде ярких цветов и металлика, а ткани Liberty,

португальский хлопок, французский жаккард, изысканный лен, шифон и итальянские кружева гармонируют с джинсовой тканью,

изготовленной по особой технологии. Украшает «Путевые заметки» уникальная коллекция головных уборов художницы Бригиты Строде.

В коллекции «Tale of Gelato» Aristocrat Kids преобладают насыщенные тона фруктового сорбета и сливочного мороженого.

Мерцающие блестки, вышитые вручную ткани, бархатные детали и восхитительные кружева известного во всем мире производителя Sophie Haleff - и это еще не все.

Дополняют образы обувь и аксессуары ручной работы, в том числе итальянские плетеные соломенные шляпки, декорированные цветами из мастики и страусиными перьями.