Заключительный день RFW: Talented, One Wolf и фастфуд от NóLó

Кроме дефиле двух марок детской дизайнерской одежды, с которыми Русский TVNET уже успел познакомить своих читателей, в последний день в рамках 27-й Riga fashion week прошли модные показы известные латвийских брендов Talented, One Wolf и NóLó.

В новой коллекции Talented дизайнер Индра Комарова созерцает природу Латвии и характеризует особенность латвийского народа, отмечая неравномерную пропорцию безмятежного и экспрессивного. Задаваясь вопросом о смешении культур и влиянии со стороны, дизайнер создала принт, в котором объединены изображения встречающихся в нашей стране растений и птиц.

Этот рисунок чем-то напоминает яркие узоры гавайских рубашек, однако выполнен он в спокойной гамме, которая разбавлена ярким цветом красных маков.

Кстати, Talented сообщает о том, что полная коллекция этого осенне-зимнего сезона в разных размерах отныне представлена в магазине Paviljons на ул. Тербатас, 55.

One Wolf в этом году покоряет балтийский рынок - у марки установилось серьезное сотрудничество с литовскими дистрибьюторами, и теперь марка представлена в нескольких магазинах Клайпеды, Паланги и других городов Литвы, а также активно работает с представителями киноиндустрии, театра и музыкального мира не только Латвии, но и соседних стран.

В рамках 27-й RFW One Wolf представил коллекцию «REPAIR 2» - одежду в основном унисекс для независимых людей, которые чувствуют себя одинаково комфортно как в городе, так и на природе.

Это джинсы, трикотажные рубашки и платья, плащи и куртки-бомберы...

На следующие весну и лето NóLó предлагает легкую в носке и комбинировании одежду, свободные многослойные силуэты, а также драпировки и элементы деконструктивизма. В основе коллекции - качественные натуральные ткани: хлопок, вискоза, шелк, лен, модал.

В цветовой палитре преобладают летние пастельные тона, ну а ключевой компонент линейки - «съедобные» принты. Впервые бренд провел свой модный показ в сотрудничестве с McDonald's.

С этого сезона Nóló представлен также в бутиках Сингапура, Китая, Гонконга и Канады, а с 1 ноября этот успешный латвийский бренд обзаведется собственным корнером в престижном торговом центре Таллинна Kaubamaja.