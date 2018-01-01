В каком цвете встречать 2018 год

Празднование Нового года для многих является самым ожидаемым событием, и встретить его нужно в соответствии со всеми традициями. Согласно восточному календарю, покровителем наступающего 2018 года будет Собака.

В 2018 году правящей стихией будет Земля, которая отвечает за постоянство и целомудрие.

Покровителем года выступит Желтая Собака, усиливающая в людях такие качества, как преданность, сила духа, дружелюбие, умение анализировать ситуацию и находить компромиссные решения.

Это лишь краткая характеристика наступающего года, который стоит встретить в определенном цвете, гармонирующем с символом года. Так вы сможете привлечь в свою жизнь благополучие и процветание, избавиться от накопленного за предыдущий год негатива.

Какой цвет выбрать для встречи 2018 года

В восточной философии желтый цвет олицетворяет собой мудрость поколений, целомудрие и постоянство. Однако не только желтый можно использовать в качестве основного цвета для наряда.

Цветовая гамма может варьироваться. Прекрасным выбором будут желтые, коричневые, оранжевые, золотистые, горчичные цвета, а также хаки, шафран и масса оттенков, приближенных к ним.

Цвет одежды должен быть не только подходящим к предстоящему торжеству, но и раскрывать вашу собственную красоту. Поэтому необходимо заранее пройтись по магазинам, чтобы определить тот оттенок, который будет вам к лицу.

В наступающем году Собака, в жизни человека являющаяся преданным другом и компаньоном, сама выступит в роли хозяйки, поэтому встретить ее нужно подобающе. Откажитесь от аляповатых платьев с большим количеством декоративных элементов, но и не выбирайте слишком простые наряды.

В выборе тканей акцент стоит сделать на натуральных материалах. Легкие и струящиеся платья подчеркнут фигуру и сделают вас принцессой новогодней ночи.

Однако избегайте чрезвычайно откровенных вырезов и высоких каблуков — они противоречат энергетике земной стихии. Наиболее актуальными будут стрейч, атлас, шелк, трикотаж.

Чтобы выбрать подходящий костюм, можно использовать всю гамму Земли, которая будет символом этого года. А это значит, что даже графитовый, торфяной, кофейный цвета будут актуальными. Не стоит использовать цвета, приближенные к красному, так как они символизируют огонь, не присущий покровителю 2018 года. Приветствуются платья и костюмы с ненавязчивыми цветочными и травяными узорами.

При выборе наряда помните о том, что вы не должны чувствовать себя скованно. Будьте готовы пуститься в пляс, участвовать в веселых конкурса и сценках. Не стоит отказывать себе в веселье из-за выбранного платья и костюма, которые будут стеснять вас в движениях.

И конечно, если вы отправляетесь на празднование в сопровождении второй половинки, ваши наряды должны гармонировать и вызывать интерес. Так, девушка в нежном платье может положить спутнику в карман пиджака платок того же цвета, что и ее наряд.

Единственное ограничение — не пытайтесь затмить новогоднюю елку. Вы должны блистать, но не массой украшений, блесток и стразов.

Из украшений предпочтение стоит отдать натуральным камням, изделиям из дерева или кожи. Неплохим сочетанием будут кожаные ремешки и декоративные цепочки, охватывающие талии девушек в вечерних платьях.

Мужчинам не обязательно облачаться в строгие пиджаки и классические брюки. Можно выбрать модные джинсы и яркую рубашку кофейного оттенка, дополнив гардероб кожаными браслетами или ботинками с цепочками.

Помните, что новогоднюю ночь стоит провести весело, чтобы капризная Фортуна обратила на вас свой взор, а хозяйка года — Желтая Собака — осталась с вами, охраняя ваш покой и комфортную жизнь.