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О вкусах не спорят, или ТОП-12 самых ярких нарядов RFW

Русский TVNET
Фото: Янис Шкапарс/TVNET

27-я сессия RIGA FASHION WEEK завершена. Пятидневный праздник моды и стиля пролетел незаметно, подарив всем нам множество положительных эмоций от незабываемых дефиле, веселых вечеринок и тематических мероприятий. Ну и, конечно, гости RFW показали себя во всей красе, в очередной раз дав понять, насколько безгранична и разнообразна мода. Оцените несколько самых ярких, на наш взгляд, образов. Как говорится, о вкусах не спорят...

Смелый коктейль с колоритом из прошлого

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Интерпретация Милды

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

«Игра хамелеона»

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Из царства Нептуна

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Индийская коктейльная вечеринка

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Просто Ярослав Барышников

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Кантри всегда в моде

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Человек-маска

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Агрессивная защита

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Гламурный унисекс

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Морячка

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Преображение Лиене Грейфане и ее новый стилист

Стиль гостей открытия 27-й Рижской недели моды

Стиль гостей второго дня RFW

Стиль гостей третьего дня RFW

Стиль гостей заключительного дня RFW

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