О вкусах не спорят, или ТОП-12 самых ярких нарядов RFW

27-я сессия RIGA FASHION WEEK завершена. Пятидневный праздник моды и стиля пролетел незаметно, подарив всем нам множество положительных эмоций от незабываемых дефиле, веселых вечеринок и тематических мероприятий. Ну и, конечно, гости RFW показали себя во всей красе, в очередной раз дав понять, насколько безгранична и разнообразна мода. Оцените несколько самых ярких, на наш взгляд, образов. Как говорится, о вкусах не спорят...