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Сладкая сказка: в Париже прошел самый вкусный модный показ

Русский TVNET
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Фото: Leta/AFP

В столице Франции прошло, пожалуй, самое вкусное модное шоу The Salon du Chocolat - по подиуму продефилировали модели в платьях, декорированных шоколадом.

Дизайнеры и производители лакомств создали 15 уникальных нарядов.

Перед представлявшими эти творения моделями стояла весьма непростая задача, ведь сладкий декор утяжелил одежду на несколько килограммов.

Авторы же вкусных платьев, украшенных декором из белого, черного и молочного шоколада, волновались, как бы они не растаяли до конца дефиле. Но все обошлось, и зрители были в полном восторге от увиденного!

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