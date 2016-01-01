Какую спортивную одежду выбирает Кейт Миддлтон

Мы привыкли видеть герцогиню Кембриджскую в элегантных нарядах и обуви на высоком каблуке, однако сегодня, 31 октября, Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме. Стоит отметить, что даже в таком образе беременная супруга принца Уильяма выглядела невероятно женственно.

Кейт Миддлтон посетила Национальный теннисный центр, где встретилась с представителями Lawn Tennis Association, патронессой которой она является c 2016 года по распоряжению королевы Елизаветы II, посмотрела несколько спортивных сессий, а также попробовала себя в роли тренера начинающих теннисистов в возрасте 5-8 лет.

Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала черно-белый тренировочный костюм модного банда Monreal London и белую спортивную обувь Nike.

Напомним, что Кейт Миддлтон является большой поклонницей этого вида спорта - она с удовольствием посещает важные матчи Уимблдонского турнира, прекрасно играет сама и обучает теннисной технике своих детей.