LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Жизнь Мода Здоровье Секс Пикантно Психология Дом & Семья Рецепты Животные Галереи

Платье дня: вечерний наряд Джиджи Хадид для бесконечных ног

Русский TVNET
Джиджи Хадид | Фото: EPA/Scanpix

22-летняя супермодель Джиджи Хадид, снявшаяся для обложки декабрьского номера журнала Glamour и ставшая, по версии этого издания, одной из «Женщин года», попала в объективы папарацци в элегантном вечернем образе all black.

Для выхода в свет в Нью-Йорке, где были сделаны эти снимки,

Джиджи выбрала черное платье на тонких лямках с асимметричным декольте и очень откровенным вырезом. Дополнили образ красавицы полусапожки на каблуке тоже черного цвета.

Согласитесь, молодая звезда мировых подиумов обладает безупречной фигурой и просто бесконечными ногами, так что этот вечерний наряд будто создан для нее!

0 Комментарии