Платье дня: вечерний наряд Джиджи Хадид для бесконечных ног

22-летняя супермодель Джиджи Хадид, снявшаяся для обложки декабрьского номера журнала Glamour и ставшая, по версии этого издания, одной из «Женщин года», попала в объективы папарацци в элегантном вечернем образе all black.

Для выхода в свет в Нью-Йорке, где были сделаны эти снимки,

Джиджи выбрала черное платье на тонких лямках с асимметричным декольте и очень откровенным вырезом. Дополнили образ красавицы полусапожки на каблуке тоже черного цвета.

Согласитесь, молодая звезда мировых подиумов обладает безупречной фигурой и просто бесконечными ногами, так что этот вечерний наряд будто создан для нее!