Платье дня: Николь Шерзингер - Клеопатра с сумасшедшим декольте

Вчера, 31 октября, в мире отмечали Хэллоуин, и многие поклонники этого праздника, в том числе и знаменитости, посетили костюмированные тематические вечеринки. Американская певица, актриса и фотомодель, в прошлом участница популярной группы The Pussycat Dolls выбрала по такому случаю наряд египетской царицы Клеопатры.

Золотое мини-платье, расшитое бисером и украшенное разноцветными камнями, босоножки и накидка в тон, яркий макияж и соответствующая образу прическа - выглядела знаменитая красотка впечатляюще. Ну а умопомрачительное декольте в ее случае - это вообще удар ниже пояса, согласитесь!