Baltic Beauty 2017: косметика, маникюр, прически и шокирующий грим

В Риге с 3 по 5 ноября проходит крупнейшая выставка красоты в Балтии и Скандинавии Baltic Beauty 2017, на которой можно ознакомиться с новейшими косметическими продуктами и самыми актуальными тенденциями в области красоты, получить консультации профессионалов. Кроме того, в программе этого яркого и значимого мероприятия - показательные выступления парикмахеров, косметологов, мастеров макияжа и дизайна ногтей и многочисленные конкурсы и мастер-классы.