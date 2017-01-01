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Baltic Beauty 2017: косметика, маникюр, прически и шокирующий грим

Русский TVNET
Фото: Янис Шкапарс/TVNET

В Риге с 3 по 5 ноября проходит крупнейшая выставка красоты в Балтии и Скандинавии Baltic Beauty 2017, на которой можно ознакомиться с новейшими косметическими продуктами и самыми актуальными тенденциями в области красоты, получить консультации профессионалов. Кроме того, в программе этого яркого и значимого мероприятия - показательные выступления парикмахеров, косметологов, мастеров макияжа и дизайна ногтей и многочисленные конкурсы и мастер-классы.

Что же происходит в эти дни в Международном выставочном зале на Кипсале? Смотрите фото в нашей галерее!

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