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Платье дня: минимализм «с огоньком» от Евы Лонгории

Русский TVNET
Фото: Vida Press

Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», не так давно на отдыхе в Испании сильно повредила ногу, поскользнувшись на краю бассейна. Ее травма усугубилась воспалением связок вокруг поврежденной кости. Однако, судя по всему, все обошлось.

На красной дорожке The Global Gift Gala в отеле St Regis в Мехико Ева Лонгория появилась уже без ортопедической шины и даже в босоножках на каблуке. Асимметричное элегантное черное платье с красными вставками, безупречный макияж, естественно уложенные волосы и маленькие сережки в ушах... Звездная брюнетка выглядела потрясающе!

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