Платье дня: минимализм «с огоньком» от Евы Лонгории

Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», не так давно на отдыхе в Испании сильно повредила ногу, поскользнувшись на краю бассейна. Ее травма усугубилась воспалением связок вокруг поврежденной кости. Однако, судя по всему, все обошлось.