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Дуэль нарядов: Кейт Миддлтон против Меган Маркл

Русский TVNET
Фото: Vida Press

Всем известно, что герцогиня Кембриджская на сегодняшний день считается одной из самых стильных представительниц королевской семьи, однако в последнее время мровые СМИ все чаще обращают внимание на другую девушку, которая, возможно, в скором времени сможет составить ей конкуренцию. Речь идет о возлюбленной и, по мнению многих, будущей супруге принца Гарри - актрисе Меган Маркл, которая тоже знает, как выглядеть стильно и элегантно.

Что интересно, Кейт и Меган часто выбирают похожие наряды, что говорит об одном - их модные вкусы во многом совпадают. Женственность и утонченность от самых известных мировых брендов - вот чему отдают предпочтение обе красавицы. Ну а кто победитель в этой дуэли нарядов - смотрите фото и решайте сами!

FOTO: Vida Press
FOTO: Vida Press
FOTO: Vida Press
FOTO: Vida Press
Кейт Миддлтон
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