Дуэль нарядов: Кейт Миддлтон против Меган Маркл

Всем известно, что герцогиня Кембриджская на сегодняшний день считается одной из самых стильных представительниц королевской семьи, однако в последнее время мровые СМИ все чаще обращают внимание на другую девушку, которая, возможно, в скором времени сможет составить ей конкуренцию. Речь идет о возлюбленной и, по мнению многих, будущей супруге принца Гарри - актрисе Меган Маркл, которая тоже знает, как выглядеть стильно и элегантно.