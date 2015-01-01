Придуманы носки для борьбы с приставаниями и домогательствами

Российский бренд носков St.Friday Socks выпустил новую модель «для борьбы с приставаниями и домогательствами». Об этом сообщил в своем Facebook основатель марки Сергей Тонков.

На одном носке белого цвета выведена жаккардовая надпись «Можно приставать» и изображено красное сердечко, на другом — «НЕ можно приставать», и изображена решетка. Пока модель выпущена малой серией, но бренд предполагает запустить ее в тираж.

Появление модели вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Так, один из пользователей заявил, что подобные шутки оскорбляют жертв харассмента (сексуального домогательства):

«Какая смешная тема — сексуальные домогательства. Ну просто обхохочешься. И как удивительно, что именно мужчина решил обесценить эту тему», — написал он.

Бренд St.Friday Socks основан в 2015 году в Санкт-Петербурге. Выпустил капсульные линии в сотрудничестве с дизайнерами Константином Гайдаем, Артемом Кривдой, Александром Арутюновым, Дашей Гаузер, Даниилом Анциферовым, брендами Viva Vox и Sorry I’m Not, рок-группами «Мумий Тролль» и «Сансара».