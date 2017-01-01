Платье дня: самая сексуальная женщина года в черном мини

Считается, что маленькое черное вечернее платье должно быть в гардеробе каждой женщины - оно всегда спасет вас в ситуации, когда вы не знаете, что надеть. Вот и самая сексуальная женщина 2017 года по версии мужского журнала Maxim - 20 летняя фотомодель Хейли Болдуин, дочь знаменитого актера Стивена Болдуина - на днях продемонстрировала свою версию такого наряда.
На ежегодной церемонии вручения премии Revolve в Голливуде Хейли появилась в черном мини-платье, открывавшем ее плечи и стройные ноги. Что ж, достойно самой «горячей» женщины года?