Платье дня: самая сексуальная женщина года в черном мини

Считается, что маленькое черное вечернее платье должно быть в гардеробе каждой женщины - оно всегда спасет вас в ситуации, когда вы не знаете, что надеть. Вот и самая сексуальная женщина 2017 года по версии мужского журнала Maxim - 20 летняя фотомодель Хейли Болдуин, дочь знаменитого актера Стивена Болдуина - на днях продемонстрировала свою версию такого наряда.