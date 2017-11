Косметический бренд Wycon Cosmetics открывает первый магазин в Риге

В ассортименте магазина Wycon Cosmetics представлено более 1200 позиций товаров. Марка специализируется на декоративной косметике, не боится цвета и призывает покупательниц править миром.

Главными хитами Wycon Cosmetics признаны жидкие матовые помады, двухфазные тени с пипеткой, глиттерные подводки, кремовые тени в тюбиках, а также консилеры и праймеры.

Кроме того, бренд предлагает большую линейку лаков для ногтей, кистей для макияжа, средств ухода для лица и тела и другие аксессуары.

Помимо постоянного ассортимента Wycon Cosmetics выпускает шесть сезонных лимитированных коллекций в год. В магазине в Риге будет представлена полная линейка, начиная от бестселлеров марки и заканчивая последними новинками и трендовыми продуктами.

Wycon Cosmetics — молодой итальянский бренд, запущенный в 2009 году Джанфранко Сатта и Рафаэллой Пагано, семейной парой из Неаполя. Основная идея — поощрять стремление девушек к самовыражению при помощи макияжа, что и отражается в лозунге бренда — Show the world, who you are. Марка быстро определила свои ценности и нишу на рынке: мидл-маркет, доступные цены, большой ассортимент и общий победный настрой.

В отличие от большинства косметических брендов Wycon Cosmetics не апеллирует к идее естественности и к желанию соблазнять, а считает макияж способом самовыражения и игры.

Следует отметить отличное качество продукции — все без исключения средства тестируются дерматологами, а те, что для глаз, — еще и офтальмологами, и не содержат парабенов. В 2014 году у Wycon Cosmetics начался ребрендинг — марка стала делать полноценные рекламные кампании, сменила логотип и дизайн на более лаконичные. Тогда же руководство приняло решение выходить за пределы Италии и осваивать новые рынки: Испания, Португалия, Греция, Румыния, Болгария, Бельгия, Россия... А теперь и Латвия.