Платье дня: сумеречное сияние от жгучей испанки Пенелопы Крус

На прошлой неделе в Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Убийство в «Восточном экспрессе» по одноименному роману Агаты Кристи. По этому случаю в Royal Albert Hall съехались многочисленные звездные гости, представители прессы и, конечно, создатели фильма и актеры, снявшиеся в новой экранизации известного детектива.

Особое внимание публики на красной ковровой дорожке в этот день привлекла исполнительница одной из главных ролей в картине - 43-летняя испанская актриса Пенелопа Крус.

Звезда подчеркнула свою женственность ослепительным элегантным черным платьем, расшитым блестками, со смелым разрезом,

который может себе позволить только обладательница идеальных ног. Она восхитительна! Смотрите фото, если не верите: