Темная лошадка: пресс-секретарь Трампа полна решимости затмить Меланию

Дональд Трамп вместе с женой и коллегами из Белого дома прибыл в Токио с официальным визитом. 6 ноября прошел банкет с участием первых лиц двух государств. Супруга американского президента Мелания появилась на ужине в эффектном алом вечернем платье, но ее едва не затмила Директор по коммуникациям Белого дома, 29-летняя красавица Хоуп Хикс. Кажется, миссис Трамп следует насторожиться!

6 ноября на официальном ужине в Токио пресс-секретарь Дональда Трампа удивила собравшихся довольно неожиданным нарядом. Если первая леди и другие гостьи выбрали для ответственного мероприятия классические вечерние платья, то правая рука президента США Хоуп Хикс пошла иным путем и предпочла смокинг.

FOTO: Reuters/ScanPix

FOTO: Reuters/ScanPix

Если проследить за тем, как обычно одевается директор по коммуникациям Белого дома, то

можно заметить, что она вообще не боится модных экспериментов и часто выбирает для выхода в свет довольно неожиданные вещи.

А если учесть еще и тот факт, что Хоуп — настоящая красавица, то Мелании всерьез стоит насторожиться, ведь эта девушка проводит с ее мужем чуть ли не больше времени, чем она сама. А вам нравится, как выглядит мисс Хикс?

FOTO: Reuters/Scanpix

FOTO: AP/ScanPix

Мелания Трамп в девичьем розовом платье:

Стиль первой леди США Мелании Трамп: