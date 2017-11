Что за красотка представляет Латвию на Miss Top of the World Plus Size

Вчера в Сингапуре стартовал международный конкурс красоты Miss Top of the World Plus Size 2017, победительница которого по итогам состязания будет объявлена 13 ноября. На протяжении шести дней участницы будут поражать жюри своими внешними достоинствами, в том числе дефилируя в купальниках, а также демонстрировать творческие таланты и эрудицию в интеллектуальных конкурсах.

С 8 по 13 ноября в Сингапуре проходит международный конкурс красоты Ms.Top of the World Plus Size 2017, одним из организаторов которого является предприниматель Кристине Линденблате.

В этом году Латвию в состязании красавиц plus size представляет владелица ресторана «Felicita» Виктория Бровуна, которая уже с лета серьезно готовилась к столь ответственной миссии.

Это вторая попытка Виктории выиграть именно в Top of the World Plus Size. Год назад, когда конкурс проходил в Латвии, она выступала от стран Балтии, поскольку чести представлять Латвию тогда была удостоена Татьяна Мацкевич - самая известная «крупномасштабная» модель страны.

Латвийская участница Ms. Top of the World Plus Size 2016 Татьяна Мацкевич:

В преддверии очередного конкурса Виктория Бровуна дала небольшое интервью:

- Как ты решилась на повторное участие в этом состязании?

- Я получила предложение и согласилась. Я уверенный в себе человек, и мне можно доверить такую миссию. Почему согласилась? Мне есть что показать миру, я горжусь своей внешностью и я советую каждой женщине любить себя.

- Какова твоя цель? Что ты хочешь получить от этого конкурса?

- Я планировала отметить свой юбилей в Арабских Эмиратах, но так сложилось, что еду в Сингапур. В прошлом году, участвуя в конкурсе, я поняла, что контакты, знакомства, общение с конкурсантками из разных стран - это фантастическая вещь. А моя цель - наслаждаться происходящим!

- Считаешь ли ты справедливым, что получила возможность второй раз принять участие в одном и том же конкурсе? И не планируешь ли, скажем, в следующем году представлять на нем, к примеру, Европу?

- Я не вижу в этом ничего несправедливого! В прошлом году я представляла страны Балтии, на этот раз - Латвию, а, быть может, когда-нибудь буду представлять другую страну! Жизнь покажет!

- Как идет процесс подготовки? Что изменилось по сравнению с прошлым годом?

- Готовилась все лето, поскольку вообще предпочитаю своевременно планировать предстоящие события. Сейчас точно могу сказать, что к конкурсу готова, разве что... чемодан еще не успела собрать. После первого раза мое восприятие этого состязания изменилось, и сейчас я смотрю на него уже другими глазами. Очень хочется стать одной из победительниц!

- А такие конкурсы - это твоя мечта детства?

- Никогда не мечтала о конкурсах красоты. В школе принимала участие в модных показах. Помню, как мы с одноклассниками ездили по городам и представляли созданные своими руками наряды. В то время я мечтала о свадьбе и детях.

- В конкурсах красоты главное внимание все-таки сосредоточено на внешних данных. Тебе не кажется, что таким образом женщин мотивируют заниматься в первую очередь своим телом, а никак не внутренними миром?

- В этом конкурсе важны и внешний вид, и внутреннее содержание.

Состязание длится нескольких дней, в течение которых ты демонстрируешь свои таланты, рассказываешь о родине или о стране, которую представляешь...

Ты полностью раскрываешься со всех сторон. Поэтому я знаю, что одного внешнего вида здесь мало, необходимо что-то большее.

- Что такое красота, на твой взгляд? Ты считаешь себя красивой?

- Все, что связано с женщиной, - это красота! Я красива, как и любая другая женщина.

- У тебя есть любимый человек, и не ревнует ли он, зная, что участие в таком конкурсе явно предполагает пристальное внимание со стороны большой аудитории?

- Я не замужем, но с отцом моего ребенка мы вместе уже 11 лет. Мне повезло, что рядом со мной такой понимающий человек.

Все, что я делаю, - делаю сама и по собственному желанию, а мой любимый человек меня поддерживает и дает возможность проявить себя.

Мы полностью доверяем друг другу.

- Как ты думаещь, красота в жизни помогает или, наоборот, мешает?

- Главное - быть и всегда оставаться человеком, делать красивые вещи. Красота должна проявляться в поступках, и тогда она поможет каждому.

- Ты придерживаешься диеты?

- Нет, я не сижу на диетах, но за своим весом слежу.

- Сколько времене тебе необходимо провести перед зеркалом, чтобы выйти из дома?

- Зависит от ситуации. Могу и очень быстро собраться, а могу и весь день крутиться перед зеркалом.

- Опиши себя...

- Я человек с сильным характером, не очень простым. Я - огонь! Часто бываю серьезной и вдумчивой. Терпеть не могу ложь, и очень чувствую ее. Обладаю эзотерическими способностями. (Смеется.) У меня очень развита интуиция. Я открыта!

- Каково твое жизненное кредо?

- Каждый сам кузнец своего счастья!

