В Польше презентовали новую форму латвийских олимпийцев

Несмотря на то, что костюмы для латвийской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане в нашей стране будут презентованы только 23 ноября, в Польше уже прошла демонстрация этой одежды. Изначально пресс-секретарь Олимпийского комитета Латвии (LOK) заверял, что на мероприятии костюмы будут демонстрироваться на манекенах, тем не менее на фотографиях можно увидеть, что в дефиле принимали участие живые люди.

Костюмы для Латвии на Зимней Олимпиаде в южнокорейском городе Пхенчхан по цвету, элементам дизайна и идентификационным знакам похожи на те, что многие уже могли видеть на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в разговоре с агентством LETA рассказал пресс-секретарь Олимпийского комитета Латвии (LOK) Мартиньш Малмейстерс.

Для латвийской делегации костюмы изготовит спонсор LOK - польская компания «4F», с которыми в прошлом году был заключен договор на четыре года.

Пока костюмы не были презентованы официально, Малмейстерс отказался комментировать расходы на коллекцию, количество комплектов и давать любую другую информацию.