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Платье дня: рыжеволосая бестия в чем-то «голом» и очень странном

Русский TVNET
Фото: Vida Press

23-летняя британская топ-модель и звезда телешоу Виктория Клэй, которая, кстати, была как-то замечена в компании известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо, умеет шокировать публику. Эта красотка с ярко-рыжими волосами часто выбирает откровенные, экстравагантные, а порой и просто неприличные наряды. Вот и на сей раз девушка попала в объективы папарацци, когда прогуливалась по ночному Лондону в очень странном прозрачном одеянии, которое практически полностью обнажало ее тело. Смотрите фото!

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