Рецепт универсального стиля: совмещаем то, что имеем, с трендами сезона

Для любой модницы актуальным является вопрос: как сочетать стильные тренды нового сезона, создать интересный и модный гардероб, но при этом не потратить весть свой бюджет на приобретение новой одежды? Ответ прост: комбинировать актуальные тренды осеннего и зимнего сезона с элементами одежды межсезонной распродажи. Три универсальных рецепта стиля - советы о том, как подбирать комплекты одежды, - дает редактор журналов, автор книги «6 минут 365 дней» Санда Краста.

Красный плюс красный

В этом сезоне дамы не просто выбирают красный джемпер в качестве акцента к синим джинсам или дополняют образ красной сумочкой и обувью, а предпочитают красный цвет от пяток до кончиков волос. Рассказывает Санда Краста: «Это та осень, когда красный цвет можно увидеть везде – в вязаных вещах, вечерних платьях, аксессуарах, лыжных костюмах.

Красный цвет в одежде так же, как и красная помада, подходит всем». Он имеет множество оттенков – яркий, кирпичный красный, бордо, рубиновый красный – и все эти оттенки между собой прекрасно сочетаются.

Именно поэтому этот тренд легко комплектуется, позволяя смешивать элементы новой коллекции с роскошными моделями прошлых сезонов.

Одним из самых удобных вариантов этой осени станет комплект «брюки свободного покроя и вязаная одежда oversize», который в повседневной жизни можно носить с обувью на высоком каблуке, а в выходные дни – с кедами.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Клетка



Как ее ни называйте – клеткой или клеточкой, – но это именно тот элемент, которому этой осенью (как и в прошлые осенние сезоны) можно смело присвоить главную роль в повседневном гардеробе.

В клеточку – брючные костюмы, плиссированные юбки, пальто мужского кроя и даже вечерние платья. К тому же в одном наряде можно сочетать разные клетчатые принты и прекрасно их обыгрывать в различных размерах и вариациях.

Также этот тренд легко комплектовать, совмещая элементы новой коллекции с приобретенной в прошлых сезонах клеткой. Возможно, «клетчатым» хитом этой осени является клетчатый пиджак oversized, который можно сочетать с чем угодно.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото

Цветы с дивана

Цветочный мотив ассоциируется не только с весной – мы можем цвести круглый год, к тому же этой осенью цветочные принты доступны в широком ассортименте. По правде говоря,

дизайнеры моды в этом сезоне вдохновлялись не вечно яркими подсолнухами или маковыми полями, а обоями в бабушкиной гостиной, перенеся цветы с диванов и обоев в стиле винтаж на все элементы одежды подряд

– от повседневных джемперов до роскошных вечерних нарядов. Да и цветы из разных садов (и диванов) прекрасно сочетаются друг с другом, поэтому их можно комбинировать как в верхних элементах одежды, так и в нижних. Главное условие – насыщенные осенние тона и немного винтажных ноток.

FOTO: пресс-фото

FOTO: пресс-фото