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Платье дня: такой принцессой бунтарку Пинк вы еще не видели!

Русский TVNET
Фото: Vida Press

На прошедшей на днях в Нэшвилле церемонии вручения премии Country Music Association Awards популярная американская певица Пинк выглядела невероятно женственно и элегантно. Возможно, потому что пришла она на это мероприятие со своей 6-летней дочерью Уиллоу, или - просто надоело бунтовать и эпатировать. Так или иначе, но в этот день 38-летняя знаменитость произвела настоящий фурор!

На красной ковровой дорожке Пинк появилась в роскошном кремовом платье Monsoori с объемной многослойной юбкой и черной лентой на поясе, подчеркивающей талию. Нежный браз звезды дополнили объемная укладка и сдержанный макияж. То ли принцесса, то ли фея из сказки...

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