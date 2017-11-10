Неудачное мини привлекло внимание к морщинистым коленям Даны Борисовой

На днях 41-летняя Дана Борисова выложила в Сеть свежее селфи, сделанное в примерочной магазина вечерних платьев на Самуи. Экс-телеведущая намерена в ближайшее время выбрать себе наряд на Новый год, который она будет встречать вместе со своей дочерью Полиной. Увы, платье, которое продемонстрировала Борисова, ее подписчики забраковали.

10 ноября Дана Борисова поделилась с фолловерами свежим снимком в Instagram.

Блондинка, которая в последнее время радует общественность своим цветущим видом, просила совета у подписчиков — какое платье ей выбрать для приближающегося праздника.

Дана радостно сообщила, что блестящее мини понравилось ее дочери Полине, с которой она редко видится и разговаривает из-за строгого расписания ретрита.

«На русские деньги всего пять тысяч рублей (чуть более 70 евро. — Прим. ред.)! Брать?» — так подписала снимок некогда известная российская телеведущая.

Однако далеко не всем фолловерам телеведущей наряд показался удачным.

Пока одни хвалили выбор Даны Борисовой, другие поражались тому, что увидели: «Что с коленками?», «Кожа на коленях висит», — писали они.

Многим также показалось, что платье выглядит очень дешевым и совершенно не идет знаменитости. А как вы считаете, стоит ли Дане Борисовой отказаться от мини?