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Неудачное мини привлекло внимание к морщинистым коленям Даны Борисовой

woman.ru
Фото: instagram.com/danaborisova_official

На днях 41-летняя Дана Борисова выложила в Сеть свежее селфи, сделанное в примерочной магазина вечерних платьев на Самуи. Экс-телеведущая намерена в ближайшее время выбрать себе наряд на Новый год, который она будет встречать вместе со своей дочерью Полиной. Увы, платье, которое продемонстрировала Борисова, ее подписчики забраковали.

10 ноября Дана Борисова поделилась с фолловерами свежим снимком в Instagram.

Блондинка, которая в последнее время радует общественность своим цветущим видом, просила совета у подписчиков — какое платье ей выбрать для приближающегося праздника.

Дана радостно сообщила, что блестящее мини понравилось ее дочери Полине, с которой она редко видится и разговаривает из-за строгого расписания ретрита.

«На русские деньги всего пять тысяч рублей (чуть более 70 евро. — Прим. ред.)! Брать?» — так подписала снимок некогда известная российская телеведущая.

Однако далеко не всем фолловерам телеведущей наряд показался удачным.

Пока одни хвалили выбор Даны Борисовой, другие поражались тому, что увидели: «Что с коленками?», «Кожа на коленях висит», — писали они.

Многим также показалось, что платье выглядит очень дешевым и совершенно не идет знаменитости. А как вы считаете, стоит ли Дане Борисовой отказаться от мини?

💐💐💐Доброе пятничное утро всем ❤️❤️❤️Вчера отложила в бутике #jaspal @jaspalofficial 👗🤤🤤🤤👀🙃#samui #festival 🦋🦋🦋Буду встречать в нем Новогоднюю ночь 2018 вместе с @polinaaxenova2007 😘😘😘Кстати,вчера разговаривала с доченькой @polinaaxenova2007 ,так вот,моей заиньке 👩‍❤️‍💋‍👩понравилось,она сказала:»Мамочка,покупай»🦄🕸🦋🦋🦋#мывместе💑💞 #мывместенавсегда❤️ #люблюдану❤️ #люблюполинусвою😘 #ледисовершенство☂️ .На русские деньги всего 5 тысяч рублей!!!Как русской звезде #russiantvstar #tvstar #tvrepresenter 😥😥😥Брать?)))))🤣🤣🤣#данаборисова #danaborisova #скороновыйгод🎄🎅 #готовимподарки🎁 #готовимподаркикновомугоду 👗👗👗

A post shared by Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on

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