Еще короче! Кейт Миддлтон поразила новой прической

Судя по всему, в третий раз беременной герцогине Кембриджской стало значительно лучше, и сильный токсикоз, от которого она страдала в первое время, отступил. Сегодня супруга принца Уильяма активно посещает всевозможные мероприятия и выглядит при этом просто восхитительно!

Накануне в Лондоне у стен Уайтхольского дворца прошла трационная церемония памяти солдат, павших в годы Первой мировой войны, на которой Кейт Миддлтон появилась в неожиданном образе - с прической «под каре» вместо привычных локонов или аккуратного пучка. Впрочем,

знатоки парикмахерсого искусства убеждены, что столь короткие волосы - вовсе не стрижка, а хитрость стилиста, который убрал длину, ловко накрутив герцогине пряди и заколов их.

Как бы то ни было, но согласитесь, что такая прическа Кейт очень к лицу!