Невеста в тренде: в Риге представили новинки свадебной моды

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, прошедшие выходные порадовали рижан ярчайшим мероприятием в сфере индустрии свадебных торжеств, в рамках которого прошли лекции профессионалов отрасли, выставка-продажа свадебных нарядов и вечерних платьев, а также грандиозное модное шоу LĪGAVĀM.
Многочисленной публике была предоставлена уникальная возможность оценить самые последние новинки свадебной и вечерней моды от лучших латвийских и зарубежных дизайнеров и салонов. И если вам не удалось побывать на этом сказочном празднике - смотрите фото! Их очень много...
Модный показ «Līgavām»: Ieva Ādamsone
Модный показ «Līgavām»: Baltman
Модный показ «Līgavām»: Paolo Corona Paris
Модный показ «Līgavām»: Sadoni
Модный показ «Līgavām»: Kristina Viirpalu
Модный показ «Līgavām»: 9 mēneši
Модный показ «Līgavām»: ELF fashion
Модный показ «Līgavām»: Chiffon
Модный показ «Līgavām»: Dinari Couture
Модный показ «Līgavām»: Алена Мялик
Модный показ «Līgavām»: Zane Zaharova
Модный показ «Līgavām»: Агнесе Эйдука
Модный показ «Līgavām»: KATYA KATYA
Модный показ «Līgavām»: 6. SEPTEMBRIS
Модный показ «Līgavām»: Amelia
Модный показ «Līgavām»: MYOSOTIS