Невеста в тренде: в Риге представили новинки свадебной моды

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, прошедшие выходные порадовали рижан ярчайшим мероприятием в сфере индустрии свадебных торжеств, в рамках которого прошли лекции профессионалов отрасли, выставка-продажа свадебных нарядов и вечерних платьев, а также грандиозное модное шоу LĪGAVĀM.

Многочисленной публике была предоставлена уникальная возможность оценить самые последние новинки свадебной и вечерней моды от лучших латвийских и зарубежных дизайнеров и салонов. И если вам не удалось побывать на этом сказочном празднике - смотрите фото! Их очень много...

Модный показ «Līgavām»: Ieva Ādamsone

Модный показ «Līgavām»: Baltman

Модный показ «Līgavām»: Paolo Corona Paris

Модный показ «Līgavām»: Sadoni

Модный показ «Līgavām»: Kristina Viirpalu

Модный показ «Līgavām»: 9 mēneši

Модный показ «Līgavām»: ELF fashion

Модный показ «Līgavām»: Chiffon

Модный показ «Līgavām»: Dinari Couture

Модный показ «Līgavām»: Алена Мялик

Модный показ «Līgavām»: Zane Zaharova

Модный показ «Līgavām»: Агнесе Эйдука

Модный показ «Līgavām»: KATYA KATYA

Модный показ «Līgavām»: 6. SEPTEMBRIS

Модный показ «Līgavām»: Amelia

Модный показ «Līgavām»: MYOSOTIS