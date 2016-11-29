Что за накладной живот?! Собчак вышла в свет в очень странном наряде

В последнее время только и разговоров, что о предвыборной кампании Ксении Собчак на пост президента России. Но на этот раз она дала повод обсудить не свои громкие заявления, а новый аутфит: на светском мероприятии Ксения появилась в платье, вызвавшем массу вопросов.

13 ноября в Москве состоялась церемония вручения премии «Женщина года». Одной из ведущих вечера, по традиции, стала Ксения Собчак.

На сцене 36-летняя скандальная знаменитость появилась в длинном светло-розовом платье из весенне-летней коллекции Ester Abner.

Собчак давно является поклонницей этого российского бренда.

Она одной из первых поддержала дизайнера Эстер Абнер, когда та начинала свой путь в мире моды, и сегодня часто появляется в созданных ею вещах.

Именно этому модельеру звезда доверила свой первый выход в свет после рождения сына Платона —

на благотворительном аукционе компании Disney в прошлом году Ксения появилась в коротком платье с пышной юбкой и открытыми плечами,

собрав массу комплиментов.

А видно что вместе одевались:))))) wearing @esterabnerofficial dress and @j_point jewellery A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 29, 2016 at 2:01pm PST

Однако на этот раз образ знаменитой блондинки оценили далеко не все.

«Ей так понравилось быть беременной, что никак не может расстаться с этим образом?» — писали в комментариях под фото Ксении.

Объемная деталь, украшающая вечерний наряд, действительно создавала визуальный эффект округлостей в области талии, да и «поросячий» оттенок не добавлял плюсов образу Собчак, который, пожалуй, можно называть самым эффектным, но, увы, никак не удачным.





Спасибо лично Маше Федоровой и @glamour_russia за очень красивую церемонию❤❤❤ Wearing @esterabnerofficial 🌸🌸🌸 A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 13, 2017 at 3:34pm PST

FOTO: vk.com/xenia_sobchak

А вот так это платье Ester Abner смотрится в рекламной кампании бренда: