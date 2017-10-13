Как повторить искусственный боб Блейк Лайвли и Кейт Миддлтон

Ради удобства звезды не готовы рисковать волосами и обманывают нас, появляясь на светских мероприятиях с фальш-прическами. Короткие стрижки Блейк Лайвли и Кейт Миддлтон вместо длинных струящихся по плечам локонов — всего лишь профессиональная бьюти-уловка.
На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Вижу лишь тебя», в котором главную роль сыграла Блейк Лайвли.
На мероприятии актриса появилась с новой прической — стрижкой боб. Поклонники не поверили, что звезда действительно обрезала волосы, и были правы.
Оказывается, любимый парикмахер Блейк Род Ортега просто подвернул ее локоны и надежно зафиксировал их заколками.
«Вся фишка искусственного боба в том, чтобы закрепить волосы на специальной «подушке» из двух плотно заплетенных кос, которую я размещаю в задней части шеи», — объяснил он.
«Все, что вы вставляете в эту подушку, будет держаться. Вы можете проехаться на американских горках, и укладка сохранится в первозданном виде»,
— добавил Род.
По всей видимости, к такому же трюку прибег и стилист Кейт Миддлтон. На днях беременная в третий раз супруга принца Уильяма посетила парад в память о погибших солдатах Великобритании и Британского содружества в Первой мировой войне и продемонстрировала короткий боб-каре.