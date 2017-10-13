Как повторить искусственный боб Блейк Лайвли и Кейт Миддлтон

Ради удобства звезды не готовы рисковать волосами и обманывают нас, появляясь на светских мероприятиях с фальш-прическами. Короткие стрижки Блейк Лайвли и Кейт Миддлтон вместо длинных струящихся по плечам локонов — всего лишь профессиональная бьюти-уловка.

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Вижу лишь тебя», в котором главную роль сыграла Блейк Лайвли.

На мероприятии актриса появилась с новой прической — стрижкой боб. Поклонники не поверили, что звезда действительно обрезала волосы, и были правы.

Оказывается, любимый парикмахер Блейк Род Ортега просто подвернул ее локоны и надежно зафиксировал их заколками.

I guess I was checking the lobby for a slight drizzle?? ... Turns out it still doesn't rain indoors. A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Oct 13, 2017 at 12:56pm PDT

My beautiful adopted sister #blakelively at the screening of her new movie #alliseeisyou looking stunning in a #ralph&russo dress and #lorraineschwartz #nooilemerald ring and a natural #greydiamond ring #perfection ❤️ A post shared by Lorraine Schwartz (@lorraineschwartz) on Oct 14, 2017 at 4:48pm PDT

«Вся фишка искусственного боба в том, чтобы закрепить волосы на специальной «подушке» из двух плотно заплетенных кос, которую я размещаю в задней части шеи», — объяснил он.

«Все, что вы вставляете в эту подушку, будет держаться. Вы можете проехаться на американских горках, и укладка сохранится в первозданном виде»,

— добавил Род.

По всей видимости, к такому же трюку прибег и стилист Кейт Миддлтон. На днях беременная в третий раз супруга принца Уильяма посетила парад в память о погибших солдатах Великобритании и Британского содружества в Первой мировой войне и продемонстрировала короткий боб-каре.