«Манифестация моды»: ТОП-10 стильных образов с юзюминкой

В рамках традиционного мероприятия в фэшн-индустрии Латвии - «Манифестации моды» - в Риге прошли модные показы участников конкурса «Новый талант». Увиденное на подиуме порадовало обилием интересных идей и стильных экспериментов. Egoiste представляет десятку своих фаворитов, которые заслуживают особого внимания.

1.Длинное платье из натуральной ткани с ненавязчивым батиком и заниженной линией талии. Природа и нежность.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

2. Шорты как часть вечернего наряда. Дерзко! А почему бы и нет?

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

3. Льняное платье с акцентом - мозаичным рисунком небесно-голубого цвета в конкретном месте. Широкие рукава придают особую романтичность наряду.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

4. Контраст серого и оранжевого. Свободный крой пальто и яркие элементы художественно разрисованной ткани создают впечатляющий образ.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

5. Русалка из будущего. Юбка из сетчатой ткани с интересно обыгранной длиной и верх футуристического кроя.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

6. Кто-то должен быть и в теме Барби. Стильное длинное платье.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

7. Лимон. Желтая бабочка. Веселое весеннее платье-пальто с накладными карманами.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

8.Длинная белая рубашка классического кроя как часть модного образа - это всегда сексуально!

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

9. Клетчатое нежное платье-пальто, которое подошло бы главной героине сказки «Алиса в Стране чудес» в прохладную погоду.

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

10. И наконец, кружевные ярко-красные, практически прозрачные брюки для вечернего выхода в свет. Смело, но ничего пошлого...

FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

Смотрите еще фото с подиума в нашей галерее!