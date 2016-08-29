Откровенная секси-дуэль: Бритни Спирс против Аманды Холден

Для посещения публичных мероприятий знаменитости часто выбирают весьма откровенные наряды, подчеркивающие все их женские достоинства, порой даже слишком. Сумасшедшие декольте, смелые разрезы, «голые» платья - сегодня привычное дело. А еще случается так, что вкусы звездных красавиц совпадают, и нередко на красных ковровых дорожках в то или иное время они предстают в одинаковых образах.
Американская поп-певица, обладательница премии «Грэмми», автор песен, а по совместительству еще и танцовщица и актриса Бритни Спирс спустя 9 лет продемонстрировала свою постройневшую фигуру на церемонии вручения премии MTV 2016 года в маленьком асимметричном черном платье.
А более чем год спустя точно в таком же сексуальном наряде на красной ковровой дорожке появилась британская актриса и телеведущая Аманда Холден.
На ком это платье смотрится лучше, как вы считаете?