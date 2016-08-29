Откровенная секси-дуэль: Бритни Спирс против Аманды Холден

Для посещения публичных мероприятий знаменитости часто выбирают весьма откровенные наряды, подчеркивающие все их женские достоинства, порой даже слишком. Сумасшедшие декольте, смелые разрезы, «голые» платья - сегодня привычное дело. А еще случается так, что вкусы звездных красавиц совпадают, и нередко на красных ковровых дорожках в то или иное время они предстают в одинаковых образах.

Американская поп-певица, обладательница премии «Грэмми», автор песен, а по совместительству еще и танцовщица и актриса Бритни Спирс спустя 9 лет продемонстрировала свою постройневшую фигуру на церемонии вручения премии MTV 2016 года в маленьком асимметричном черном платье.

⭐️ #VMAs A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Aug 29, 2016 at 9:04am PDT

А более чем год спустя точно в таком же сексуальном наряде на красной ковровой дорожке появилась британская актриса и телеведущая Аманда Холден.

Arriving at tonight's #AttitudeAwards 🌈 #lgbt #attitude #glamour @attitudemag A post shared by Amanda Holden (@noholdenback) on Oct 12, 2017 at 12:10pm PDT

Looking amazing! Love you @noholdenback #womanpower! #AttitudeAwards 2017 A post shared by Julien Macdonald (@julienmacdonald) on Oct 28, 2017 at 10:40am PDT

На ком это платье смотрится лучше, как вы считаете?