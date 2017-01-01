Греческие мифы и бразильские страсти: в Шанхае отгремело шоу Victoria's Secret

20 ноября в одном из крупнейших городов Китая состоялось долгожданное ежегодное шоу бренда нижнего белья Victoria's Secret. Несмотря на нешуточные страсти, разгоревшиеся за несколько дней до мероприятия, сам показ прошел без сучка без задоринки. В этом году главными героинями шоу стали 55 моделей из 17 стран мира. На подиуме они перевоплотились как в романтичных древнегреческих богинь с золотистыми крыльями, так и в сексуальных бразильянок с яркими перьями за спиной. Впрочем, к чему слова — предлагаем немедленно взглянуть на это великолепие в нашей фотогалерее и оценить, кто из моделей ярче проявил себя на подиуме.

Накануне на величественной шанхайской арене Mercedes Benz прошло грандиозное по своему масштабу шоу Victoria's Secret 2017.

По-настоящему незабываемым показ сделали «ангелы» предыдущих лет — Алессандра Амброссио, Жасмин Тукс, Лили Олридж, Адриана Лима.

Особое внимание было приковано к Белле Хадид, которая в этом году по стечению обстоятельств дефилировала по подиуму без своей старшей сестры Джиджи.

Тем не менее младшая дочь Иоланды Фостер чувствовала себя на подиуме очень уверенно и буквально светилась от счастья.

Еще одной звездой шоу стала молодая мама Кэндис Свейнпол, которая впервые вышла на подиум после рождения сына. Своим дефиле в волнующем нижнем белье модель доказала, что сейчас выглядит так, будто вовсе не рожала.

Самым ожидаемым моментом показа стал выход на подиум бразильской топ-модели Лаис Рибейро — в этом году девушке выпала честь продемонстрировать новый fantasy bra стоимостью 2 миллиона долларов.

За музыкальное сопровождение показа в этом году отвечали соло-исполнители Гарри Стайлс, Лесли Одом младший, Джейн Чжан и Мигель, а также пианист Ли Юньди.

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