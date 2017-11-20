Видео дня: китайская топ-модель упала во время дефиле Victoria‛s Secret

Шоу Victoria’s Secret, прошедшее в Шанхае 20 ноября, запомнится не только громкими скандалами и красочным дефиле, но и фееричным падением на подиуме одной из участниц. 28-летняя китайская топ-модель Мин Си упала на глазах у трехтысячной аудитории.

Поскользнуться, оступиться или подвернуть ногу на подиуме может любая модель, даже самая профессиональная.

История помнит падения Наоми Кэмпбелл, Беллы Хадид, Агнес Дейн и других длинноногих красавиц. На днях этот список пополнился еще одним именем

— Мин Си рухнула во время шанхайского дефиле Victoria’s Secret.

Китайская топ-модель Мин Си посреди дефиле упала прямо на колени. Причиной падения стало то ли скользкое покрытие подиума, то ли громоздкая конструкция из цветов, украшающая голову девушки, то ли слишком длинный подол наряда, сшитого дизайнером Balmain Оливье Рустеном.

Мин Си потребовалось секунд 5-7, чтобы справиться со своим головным убором, подняться на ноги и продолжить свое дефиле.

Ведь шоу должно продолжаться!

Ming Xi (@mingxi11) felt on the runway. She is the first one who felt on the runway. I feel so sad for her. I hope she is okay A post shared by Victoria's Secret (@videovictoriassecret) on Nov 20, 2017 at 5:33am PST

FOTO: AP/ScanPix

Грандиозное шоу Victoria's Secret в Шанхае: