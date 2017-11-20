LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Жизнь Мода Здоровье Секс Пикантно Психология Дом & Семья Рецепты Животные Галереи

Видео дня: китайская топ-модель упала во время дефиле Victoria‛s Secret

woman.ru/Русский TVNET
Мин Си продемонстрировала на шоу Victoria's Secret одни из самых эффектных нарядов | Фото: AP/ScanPix

Шоу Victoria’s Secret, прошедшее в Шанхае 20 ноября, запомнится не только громкими скандалами и красочным дефиле, но и фееричным падением на подиуме одной из участниц. 28-летняя китайская топ-модель Мин Си упала на глазах у трехтысячной аудитории.

Поскользнуться, оступиться или подвернуть ногу на подиуме может любая модель, даже самая профессиональная.

История помнит падения Наоми Кэмпбелл, Беллы Хадид, Агнес Дейн и других длинноногих красавиц. На днях этот список пополнился еще одним именем

— Мин Си рухнула во время шанхайского дефиле Victoria’s Secret.

Китайская топ-модель Мин Си посреди дефиле упала прямо на колени. Причиной падения стало то ли скользкое покрытие подиума, то ли громоздкая конструкция из цветов, украшающая голову девушки, то ли слишком длинный подол наряда, сшитого дизайнером Balmain Оливье Рустеном.

Мин Си потребовалось секунд 5-7, чтобы справиться со своим головным убором, подняться на ноги и продолжить свое дефиле.

Ведь шоу должно продолжаться!

Ming Xi (@mingxi11) felt on the runway. She is the first one who felt on the runway. I feel so sad for her. I hope she is okay

A post shared by Victoria's Secret (@videovictoriassecret) on

FOTO: AP/ScanPix

Грандиозное шоу Victoria's Secret в Шанхае:

0 Комментарии