Уличный стиль знаменитостей в ноябре: шарфы, пальто и любимые джинсы

Многие знаменитосте в ноябре тоже начали утепляться и облачились в пальто, сапоги и шарфики. Однако в тех местах, где погодные условия еще позволяют выходить на улицу в сравнительно легкой одежде, звездные красотки используют любую возможность покрасоваться в ярких нарядах и туфлях на каблуке.
Судя по снимкам, сделанным папарацци, особенно актуальны среди знаменитостей в этом сезоне длинные пальто в сочетании с обувью в спортивном стиле, все оттенки серого и хаки, яркие сумки и полюбившиеся многим уже какое-то время назад стильные рваные джинсы.