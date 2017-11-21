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Полина Гагарина рассказала, что стало с ее волосами

woman.ru
Фрагмент обложки журнала SNC (фотограф Дмитрий Исхаков) | Фото: скриншот instagram.com/gagara1987

На днях пользователи Сети были шокированы новой обложкой журнала SNC, которую украсила Полина Гагарина. На снимке певица позировала абсолютной лысой. Поклонники сразу стали гадать, побрилась ли Полина на самом деле, или примерила латексный парик. Гагарина не стала долго томить фанатов и раскрыла секрет.

Героиней нового номера журнала SNC стала популярная российская певица Полина Гагарина, которая предстала в неожиданном образе — с абсолютно лысой головой.

Подписчики артистки в Instagram хоть и пришли в восторг от дерзкого эксперимента, но так и не смогли понять — потрудились ли над образом Гагариной гримеры или она действительно побрилась.

Полина решила развеять сомнения фолловеров, опубликовав видео, снятое во время подготовки к фотосессии.

«Ребята, выдыхайте! #неЛысая», — подписала ролик певица. Интернет-пользователи обрадовались, что Гагарина не стала менять прическу.

«Полиночка, никогда даже не думай о таком имидже», «Поля, больше так не шутите с нами», «Фух, напугала. Я уж думала, это по-настоящему»,

— прокомментировали пост знаменитости подписчики. Впрочем, некоторые фанаты, наоборот, огорчились, заявив, что Гагариной очень идет быть лысой. Нашлись и те, кто уверен, что певица в любом образе выглядит прекрасно.

Полина Гагарина
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