Платье дня: современная Золушка Гвен Стефани

23 ноября в Нью-Йорке прошел традиционный парад в честь Дня благодарения, организуемый крупнейшей сетью универмагов Macy's. в этом году в качестве специальной приглашенной звезды на этом красочном мероприятии выступила певица Гвен Стефани, которая исполнила песню «White Christmas» из своего нового альбома «You Make It Feel Like Christmas», приуроченного к грядущим праздникам.
48-летняя исполнительница предстала перед многочисленной публикой в серебристом мини-платье с бахромой, которое обнажало ее плечи и стройные ножки, длинных белых перчатках и туфлях на высоком каблуке. Выглядела Гвен в этом наряде просто восхитительно и напоминала современную Золушку на балу!
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