Платье дня: современная Золушка Гвен Стефани

23 ноября в Нью-Йорке прошел традиционный парад в честь Дня благодарения, организуемый крупнейшей сетью универмагов Macy's. в этом году в качестве специальной приглашенной звезды на этом красочном мероприятии выступила певица Гвен Стефани, которая исполнила песню «White Christmas» из своего нового альбома «You Make It Feel Like Christmas», приуроченного к грядущим праздникам.