Латвийские модники создали дизайн браслетов для итальянского бренда

21 ноября, в магазине Goldtime местные стилисты, редакторы и блогеры отпраздновали 30-й юбилей бренда Nomination. Всемирно известную марку украшений из Флоренции основал Паоло Дженсини (Paolo Gensini), который стал первым, кто внес нержавеющую сталь в индустрию утонченных украшений, и первым, кто предложил революционную систему браслетов, позволяя каждому стать художником и создавать свой собственный дизайн, используя предложенные звенья или links.

Свои способности создать уникальный браслет из 3000 звеньев, предложенных в ассортименте, проверили редакторы журналов о стиле Джина Бришка, Юлия Румянцева, Кристина Рудзинска, блогеры Майя Арманева, Сергей Хатанзейский, Даниелс Декснис, ютуберы Беа Йоните и Эвелина Паркер, стилист Наталия Золберга и другие. «Изделия Nomination до сих пор производят и создают во Флоренции, в Италии, на предприятии, которое основано на богатых традициях ювелиров Флоренции, опыте искусных мастеров и современных технологиях», - рассказывает руководитель Goldtime Мадара Бурка.

Нержавеющая сталь, которую используют для создания украшений Nomination, гипоаллергенна, она не темнеет, а серебряная отделка позволяет украшениям выглядеть элегантно и утонченно,

акцентируя ценные декоративные элементы из золота 18K или серебра отдельных проб, а также из циркония кубической формы, расписанной от руки эмали, жемчуга, аметиста, рубинов и многих других драгоценных и полудрагоценных камней вплоть до бриллиантов».

«О Nomination знаю уже давно - мама подарила мне браслет с позолоченной буквой «Б», сегодня свой браслет дополню бриллиантовой пиктограммой и позолоченной звездочкой.

Звенья Nomination совсем как татуировки, каждое означает что-то особенное, гравируя в памяти какое-то событие, к тому же это отличный подарок»,

- рассказывает Беа Йоните.

FOTO: пресс-фото

«Коллекция звеньев, которые можно соединить между собой, сразу же стала сутью предприятия, поскольку его название Nomination в переводе с латинского означает «Дать имя». Вскоре после введения коллекции к ассортименту золотых звеньев были добавлены различные символы и материалы, что позволило изделиям этой коллекции стать настоящими амулетами. Нержавеющая сталь была дополнена золотом и серебром, эмалью и драгоценными камнями, став отличным выбором для любого стиля или события», - рассказывает директор магазина Байба Кондратьева.

На торжественном мероприятии Nomination гости создавали уникальные браслеты, комбинируя звенья. Каждый браслет - это уникальная история. Созданные браслеты будут доступны в магазине Goldtime до конца этого года.

«Nomination - это модульный браслет, который можно персонализировать. Отдельные звенья из нержавеющей стали, украшенные золотыми буквами, можно соединить с помощью изобретательного пружинного механизма.

Эти звенья с золотыми буквами можно комбинировать таким образом, чтобы получилось ваше имя. Эти браслеты подходят не только для того, чтобы носить их каждый день как prêt-à-porter, но и для особенных событий, если украсить их, например, драгоценными камнями», - делится впечатлениями блогер Майя Арманева.

FOTO: пресс-фото

Смотрите фото в нашей галерее!