Платье дня: Риз Уизерспун в черном с золотом и на «лабутенах»

В Нью-Йорке в 26-й раз прошла торжественная церемония вручения кинопремии Gotham Independent Film Awards, которая с 1991 года ежегодно присуждается независимым картинам.

41-летняя американская актриса и продюсер Риз Уизерспун

выбрала для посещения этого мероприятия лаконичное черное миди-платье Oscar de la Renta с эффектной вертикальной вышивкой золотыми нитями с одной стороны наряда.

Дополнили яркий образ знаменитости золотые туфли-лодочки от Christian Louboutin и классические ювелирные украшения известного бренда Tiffany & Co.

Скромно, но при этом стильно ярко. И даже пресловутое сочетание черного с золотом - некогда признак пошлости и безвкусицы - в такой подаче выглядит очень эффектно. Смотрите фото!