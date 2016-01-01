Жертвы кислотных атак приняли участие в кутюрном показе

В последнее время в мире все чаще устраиваются показы с участием девушек, чья внешность не соответствует устоявшимся модельным параметрам. Одно из таких необычных шоу на днях состоялось в Индии.

В Нью-Дели прошел кутюрный показ, в котором приняли участие девушки, пережившие нападение с использованием кислоты.

На подиуме непрофессиональные модели продемонстрировали наряды от ведущих индийских дизайнеров — Рохита Бала, Арчаны Коччар и других.

Девушки дефилировали по подиуму в разноцветных сари и вечерних платьях, не скрывая лица.

До начала показа профессиональные визажисты сделали им яркий макияж и уложили волосы.

Участницы шоу, которое, к слову, получило название Make Love Not Scars («Занимайтесь любовью, но не наносите шрамы»), признались в прессе, что очень переживали перед началом, однако поддержка собравшейся публики помогла им преодолеть комплексы.

Кислотные атаки — большая проблема в Индии. Обычно жертвами становятся женщины, которым мстят обиженные мужья и отвергнутые любовники.

Индийское правительство стремится с каждым годом усовершенствовать законодательство в этом направлении: с 2016 года пережившие атаки получают компенсацию.