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Casual в офисе и на отдыхе: современный стиль комфорта и свободы

Русский TVNET
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Фото: скриншот видео

Что такое современный стиль casual, какие существуют его разновидности, что, с чем и как сочетать? Обо всем этом - в рубрике «Стильный салат» информационно-развлекательной программы «Все Всегда Везде». Своими знаниями делится стилист Ольга Магоне.

Сегодня именно этот стиль одежды лежит в основе гардероба практически каждого из нас.

Идея casual - это исключение формальных, классических и традиционных элементов одежды в пользу ее удобства и комфорта, а также свободное сочетание вещей разных производителей,

дополненное аксессуарами, соответствующими сущности и образу жизни человека. Casual - это способ придать своему моднуму образу индивидуальность.

Смотрите видео - узнаете обо всем подробнее!

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